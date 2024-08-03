Чикунова отреагировала на титул «победительницы чемпионок Олимпиады»

Чемпионка Европы Евгения Чикунова прокомментировала тот факт, что на соревнованиях под эгидой Всероссийской федерации плавания (ВФП) ее будут объявлять как победительницу чемпионок Олимпийских игр-2024.

«Я тот человек, для которого всегда в приоритете только секунды. Из всех моих достижений главное — официальный рекорд мира, и прежде всего моя цель — совершенствоваться в результате. Это моя главная цель и это все, о чем я думаю, когда выхожу на старт», — приводит matchtv.ru слова Чикуновой.

В финале Кубка России, который состоялся в Екатеринбурге, Чикунова показала результат лучше, чем олимпийские чемпионки Игр-2024 Татьяна Смит (ЮАР) и Кейт Дугласс (США) на дистанциях 100 и 200 метров брассом соответственно. За это достижение россиянка получила два миллиона рублей призовых от ВФП.