Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 16:09

Чикунова отреагировала на титул «победительницы чемпионок Олимпиады»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгения Чикунова.
Фото Андрей Голованов/Всероссийская федерация плавания

Чемпионка Европы Евгения Чикунова прокомментировала тот факт, что на соревнованиях под эгидой Всероссийской федерации плавания (ВФП) ее будут объявлять как победительницу чемпионок Олимпийских игр-2024.

«Я тот человек, для которого всегда в приоритете только секунды. Из всех моих достижений главное — официальный рекорд мира, и прежде всего моя цель — совершенствоваться в результате. Это моя главная цель и это все, о чем я думаю, когда выхожу на старт», — приводит matchtv.ru слова Чикуновой.

В финале Кубка России, который состоялся в Екатеринбурге, Чикунова показала результат лучше, чем олимпийские чемпионки Игр-2024 Татьяна Смит (ЮАР) и Кейт Дугласс (США) на дистанциях 100 и 200 метров брассом соответственно. За это достижение россиянка получила два миллиона рублей призовых от ВФП.

Источник: «Матч ТВ»
Олимпиада
Евгения Чикунова
1
0
Читайте также
Звезды спорта раскритиковали женский бокс на Олимпиаде в Париже
Дзюдоист из Афганистана попался на допинге на Олимпиаде
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
Тюкавина прорвало, у Лички проснулся инстинкт убийцы, его команда оказывает давление на «Зенит»
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маршан — о сравнениях с Фелпсом и Спитцем: «Эти парни — легенды плавания»
Новости
RSS RSS
Все новости