Плавание на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по плаванию на Олимпиаде пройдут с 27 июля по 9 августа

Соревнования по плаванию в рамках Олимпиады стартовали 27 июля и завершатся 9 августа. В программе: эстафета 4х100 м в/с, 100 м брасс, 100 м баттерфляй, 400 м комплекс, 200 м в/с, 100 м н/с, 800 м в/с , 1500 м в/с, 200 м комплекс, эстафета 4х200 м в/с, эстафета 4х100 м комбинированная, 10 км, открытая вода.

Расписание соревнований по плаванию

27 июля, суббота

12:00. Мужчины. Эстафета 4х100 м в/с. Предварительные заплывы

12:00. Мужчины. 100 м брасс. Предварительные заплывы

12:00. Мужчины 400 м в/с. Предварительные заплывы

12:00. Женщины. Эстафета 4х100 м в/с. Предварительные заплывы

12:00. Женщины. 400 м в/с. Предварительные заплывы

12:00. Женщины. 100 м баттерфляй. Предварительные заплывы

21:30. Женщины. 100 м баттерфляй. Полуфиналы

21:42. Мужчины. 400 м в/с. Финал

21:55. Женщины. 400 м в/с. Финал

22:15. Мужчины. 100 м брасс. Полуфиналы

22:37. Женщины. Эстафета 4х100 м в/с. Финал

22:50. Мужчины. Эстафета 4х100 м в/с. Финал

28 июля, воскресенье

21:30. Мужчины. 400 м комплекс. Финал

21:45. Женщины. 100 м баттерфляй. Финал

22:54. Мужчины. 100 м брасс. Финал

29 июля, понедельник

21:30. Женщины. 400 м комплекс. Финал

21:43. Мужчины. 200 м в/с. Финал

22:22. Мужчины. 100 м брасс. Финал

22:32. Женщины. 100 м брасс. Финал

22:48. Женщины. 200 м в/с. Финал

30 июля, вторник

21:57. Женщины. 100 м н/с. Финал

22:03. Мужчины. 800 м в/с Финал

22:59. Мужчины. Эстафета 4х200 м в/с. Финал

31 июля, среда

21:30. Женщины. 100 м в/с. Финал

21:36. Мужчины. 200 м баттерфляй. Финал

22:04. Женщины. 1500 м в/с. Финал

23:08. Мужчины. 200 м комплекс. Финал

23:15. Мужчины. 100 м в/с. Финал

1 августа, четверг

12:00. Мужчины. 50 м в/с. Предварительные заплывы

21:30. Женщины. 200 м баттерфляй. Финал

21:37. Мужчины. 200 м н/с. Финал

22:03. Женщины. 200 м комплекс. Финал

22:48. Женщины. Эстафета 4х200 м в/с. Финал

2 августа, пятница

21:37. Мужчины. 50 м в/с. Финал

21:39. Женщины. 200 м н/с. Финал

21:49. Женщины. 200 м комплекс. Финал

3 августа, суббота

21:30. Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал

21:59. Женщины. 200 м комплекс. Финал

22:09. Женщины. 800 м в/с. Финал

22:33. Микст. Эстафета 4х100 м комбинированная. Финал

4 августа, воскресенье

19:30. Женщины. 50 м в/с. Финал

19:36. Мужчины. 1500 м в/с. Финал

20:12. Мужчины. Эстафета 4х100 м комбинированная. Финал

20:35. Женщины. Эстафета 4х100 м комбинированная. Финал

8 августа, четверг

8:30. Женщины. 10 км, открытая вода. Финал

9 августа, пятница

8:30. Мужчины. 10 км, открытая вода. Финал

В соревнованиях принимает участие российский пловец Евгений Сомов.

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