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Плавание на Олимпиаде: смотреть трансляцию заключительного дня соревнований в бассейне

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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В воскресенье, 4 августа, продолжится Олимпийский турнир по плаванию.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 4 августа, продолжится Олимпийский турнир по плаванию. Соревнования проходят в универсальном зале Пари-Ла-Дефанс Арена.

Всего будет разыграно 37 комплектов медалей (18 у мужчин и женщин и 1 смешанное соревнование), включая два 10-километровых заплыва в открытой воде. В сравнении с Олимпийскими играми 2020 года программа соревнований по плаванию не изменилась.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию девятого медального дня Олимпиады-2024 в Париже.

Плавание: расписание трансляций соревнований 4 августа

  • 19.30 Женщины. 50 м, вольный стиль. Финал
  • 19.36 Мужчины. 1500 м, вольный стиль. Финал
  • 20.06 Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал
  • 20.26 Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Заплыв на&nbsp;100 метров брассом на&nbsp;Олимпиаде-2024. Плавание на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

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