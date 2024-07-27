Соревнования по плаванию на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдут с 27 июля по 4 августа 2024 года на арене «Ла Дефанс». Всего будет разыграно 37 комплектов медалей (18 у мужчин и женщин и 1 смешанное соревнование), включая два 10-километровых заплыва в открытой воде. Россию представит Евгений Сомов.

Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию.

Плавание на Олимпиаде 27 июля: расписание соревнований и где смотреть трансляции

12:00 . Плавание. 100 м баттерфляем, квалификация (ж)

12:12 . Плавание. 400 м вольным стилем, квалификация (ж)

12:30. Плавание. 100 м брассом, квалификация (м)