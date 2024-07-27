Плавание на Олимпиаде 27 июля: расписание соревнований и где смотреть трансляции
Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию.
Плавание на Олимпиаде 27 июля: расписание соревнований и где смотреть трансляции
. Плавание. 100 м баттерфляем, квалификация (ж)
. Плавание. 400 м вольным стилем, квалификация (ж)
12:30. Плавание. 100 м брассом, квалификация (м)
12:45. Плавание. 400 м вольным стилем, квалификация (м)
13:15. Плавание. Эстафета 4x100м вольным стилем, квалификация (ж)
13:26. Плавание. Эстафета 4x100м вольным стилем, квалификация (м)
21:30. Плавание. 100 м баттерфляем, полуфиналы (ж)
21:42. Плавание. 400 м вольным стилем, финал (м)
22:12. Плавание. 100 м брассом, полуфиналы (м)
22:34. Плавание. Эстафета 4x100м вольным стилем, финал (ж)
22:44. Плавание. Эстафета 4x100м вольным стилем, финал (м)
Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».