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Сегодня, 10:00

Плавание на Олимпиаде 27 июля: расписание соревнований и где смотреть трансляции

Соревнования по плаванию на Олимпийских играх начнутся 27 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Арена «Ла Дефанс».
Фото Global Look Press
Соревнования по плаванию на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдут с 27 июля по 4 августа 2024 года на арене «Ла Дефанс». Всего будет разыграно 37 комплектов медалей (18 у мужчин и женщин и 1 смешанное соревнование), включая два 10-километровых заплыва в открытой воде. Россию представит Евгений Сомов.

Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию.

Плавание на Олимпиаде 27 июля: расписание соревнований и где смотреть трансляции

. Плавание. 100 м баттерфляем, квалификация (ж)

. Плавание. 400 м вольным стилем, квалификация (ж)

12:30. Плавание. 100 м брассом, квалификация (м)

12:45. Плавание. 400 м вольным стилем, квалификация (м)

13:15. Плавание. Эстафета 4x100м вольным стилем, квалификация (ж)

13:26. Плавание. Эстафета 4x100м вольным стилем, квалификация (м)

21:30. Плавание. 100 м баттерфляем, полуфиналы (ж)

21:42. Плавание. 400 м вольным стилем, финал (м)

22:12. Плавание. 100 м брассом, полуфиналы (м)

22:34. Плавание. Эстафета 4x100м вольным стилем, финал (ж)

22:44. Плавание. Эстафета 4x100м вольным стилем, финал (м)

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

Плавание
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