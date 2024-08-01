Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 11:30

Плавание на Олимпиаде 2024: расписание соревнований и трансляции 1 августа

Евгений Сомов выступит на Олимпиаде-2024 1 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгений Сомов.
Фото Reuters
Соревнования по плаванию на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходят с 27 июля по 4 августа 2024 года на арене «Ла Дефанс». Всего будет разыграно 37 комплектов медалей (18 у мужчин и женщин и 1 смешанное соревнование), включая два 10-километровых заплыва в открытой воде. Россию представит Евгений Сомов.

Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию.

Расписание заплывов на Олимпиаде-2024 1 августа

12:00. 200 м на спине (женщины). Квалификация;
12:18. 50 м вольным стилем (мужчины). Квалификация;
12:47. 200 м комплекс (мужчины). Квалификация;
13:05. Женщины. Эстафета 4х200 м вольным стилем. Квалификация.

21:30. 200 м баттерфляй (женщины). Финал;
21:38. 200 м на спине (мужчины). Финал;
21:46. 50 м вольным стилем (мужчины). Полуфиналы;
22:11. 200 м брассом (женщины). Финал;
22:19. 200 м на спине (женщины). Полуфиналы;
22:47. 200 м комплекс (мужчины). Полуфиналы;
23:03. Женщины. Эстафета 4х200 м вольным стилем. Финал.

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

Плавание
Евгений Сомов
0
Читайте также
Медведев извинился за результат на Олимпиаде-2024
Шнайдер и Андреева вышли в четвертьфинал Олимпиады-2024
Маск задался вопросом о состоянии здоровья и местонахождении Байдена
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
В Нижний Тагил вылетели две авиабригады медиков для помощи пострадавшим при ЧП
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Олимпиада 2024, 1 августа: результаты дня
«Теперь все понимают, зачем я сменила спортивное гражданство». Кирпичникова — о своем выборе ради олимпийской медали
Третья медаль экс-россиян и вылет Медведева. Обзор событий на Олимпиаде
Расписание Олимпиады 1 августа: время начала матчей и соревнований — где смотреть трансляции
Кирпичникова сменила гражданство и стала полицейской во Франции. Теперь она с серебром Олимпиады
Россиянка Кирпичникова с медалью Парижа! Только выступала под флагом Франции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев — о серебряной медали Кирпичниковой: «Она молодец! Анастасия сделала свой выбор, и ее выбор я уважаю»
Новости
RSS RSS
Все новости