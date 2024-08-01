Плавание на Олимпиаде 2024: расписание соревнований и трансляции 1 августа

Соревнования по плаванию на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходят с 27 июля по 4 августа 2024 года на арене «Ла Дефанс». Всего будет разыграно 37 комплектов медалей (18 у мужчин и женщин и 1 смешанное соревнование), включая два 10-километровых заплыва в открытой воде. Россию представит Евгений Сомов.