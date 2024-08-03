Плавание на Олимпиаде 2024: расписание соревнований и смотреть трансляцию 3 августа

В субботу, 3 августа пройдут соревнования по плаванию на Олимпийских играх в Париже. В программе — вольный стиль 50 м и 1500 м у мужчин, вольный стиль 50 м и 800 м у женщин, комбинированная эстафета 4х100 м, баттерфляй 100 м у мужчин, комбинированная эстафета 4х100 м в миксте. Публикуем расписание на 3 августа. Время начала — московское.

Расписание соревнований по плаванию

3 августа, суббота

12.00 Женщины. 50 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

12.25 Мужчины. 1500 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

13.33 Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Предварительные заплывы

13.44 Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Предварительные заплывы

21.30 Мужчины. 100 м, баттерфляй. Финал

21.37 Женщины. 50 м, вольный стиль. Полуфиналы

22.01 Женщины. 200 м, комплекс. Финал

22.08 Женщины. 800 м, вольный стиль. Финал

22.34 Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в субботу, 3 августа. Российские телеканалы не стали приобретать права на трансляцию Олимпиады. Смотреть бесплатно Игры можно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по регистрации.

В плавании выступает россиянка Анастасия Кирпичникова, которая сменила гражданство на французское.

Полностью расписание соревнований на 3 августа доступно в нашем материале.