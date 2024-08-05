Парагвайскую пловчиху Алонсо выгнали из Олимпийской деревни за ночевку в другом месте
Олимпийский комитет Парагвая (ОКП) выгнал пловчиху Луану Алонсо из Олимпийской деревни, сообщает As.
По данным источника, комитет направил 20-летней девушке письмо с просьбой немедленно покинуть Олимпийскую деревню за то, что она ночевала вне ее территории.
В письме уточняется, что присутствие Алонсо «создает неподходящую атмосферу в команде Парагвая».
На Олимпиаде девушка участвовала в заплыве на 100 м баттерфляем, где выбыла в квалификационном раунде, заняв шестое место. После заплыва парагвайка в соцсетях объявила о завершении карьеры.
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