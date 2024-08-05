Парагвайскую пловчиху Алонсо выгнали из Олимпийской деревни за ночевку в другом месте

Олимпийский комитет Парагвая (ОКП) выгнал пловчиху Луану Алонсо из Олимпийской деревни, сообщает As.

По данным источника, комитет направил 20-летней девушке письмо с просьбой немедленно покинуть Олимпийскую деревню за то, что она ночевала вне ее территории.

В письме уточняется, что присутствие Алонсо «создает неподходящую атмосферу в команде Парагвая».