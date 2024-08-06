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Париж-2024

Сегодня, 08:44

Парагвайская пловчиха Алонсо отрицает, что ее выгнали из Олимпийской деревни

Ана Горшкова
Корреспондент
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Парагвайская пловчиха Луана Алонсо заявила, что ее не просили покинуть Олимпийскую деревню во время Игр-2024 в Париже.

Ранее сообщалось, что руководство парагвайской сборной выгнало 20-летнюю девушку из расположения команды после того, как она переночевала за пределами Олимпийской деревни.

«Я просто хотела уточнить, что меня никуда не выводили и не выгоняли, пожалуйста, прекратите распространять ложную информацию. Я не хочу делать никаких заявлений, но я также не позволю лжи повлиять на меня», — написала Алонсо в своих соцсетях.

Луана Алонсо. Парагвайская пловчиха ночевала за пределами Олимпийской деревни. За это ее выгнали из расположения сборной

На Олимпиаде-2024 в Париже Алонсо выступала на дистанции 100 метров баттерфляем и выбыла в квалификационном раунде. Спортсменка после турнира в соцсетях объявила о завершении карьеры.

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