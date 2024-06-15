Панкратов сомневается, что Ефимова может завоевать медали на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов отреагировал на новость о том, что российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics).

«Слухи о желании Ефимовой получить нейтральный статус были довольно давно, ничего удивительного в этой новости нет. Каждый спортсмен принимает решение о своем участии в Олимпиаде, но посмотрим, чем все закончится. Мне тоже любопытно посмотреть, что из этого получится. В отличие от всей команды Юлия попыталась. Но у нее возраст, объективно, последняя Олимпиада. Не думаю, что могут быть медали, но участие в финале вполне возможно», — цитирует Панкратова Metaratings.ru.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.