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Пловец Красных: «Куда делась эта немецкая школа? Где спортсмены? Выглядит все это сомнительно»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Красных в интервью «СЭ» высказал сомнения насчет легитимности успехов спортсменов из ГДР в 80-е годы прошлого века.

«В мужской сотне никто и близко не может подойти к тем цифрам, которые задал в свое время Усэйн Болт. Плавание — немного другая среда. Один спортсмен чувствует воду лучше, второй спортсмен чувствует воду хуже. И от этого зависят секунды. В легкой атлетике все крутятся вокруг примерно одного результата.

У меня, правда, вопрос к тем обстоятельствам, при которых эти рекорды 40 лет назад были установлены. Среди таких много ребят из Восточной Германии, а какой был спорт в ГДР, все прекрасно знают. Я за руку никого не ловил, утверждать не буду. Однако куда делась вся эта немецкая школа? Где спортсмены? В 80-е годы у них был пик спортивных успехов, задним числом теперь это все выглядит весьма сомнительно. Люди приезжали, обыгрывали всех и исчезали в никуда — это как вообще? Ни до, ни после человек ничего не показывал. Опять же, у меня нет доказательств, но есть повод задуматься", — сказал Красных.

Проблема допинга в позднем ГДР активно поднимается в СМИ, однако перепроверить чистоту результатов 40-летней давности на текущий момент не представляется возможным.

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