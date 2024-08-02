Олимпийская чемпионка по плаванию Смит объявила о завершении карьеры

Южноафриканская пловчиха Татьяна Смит объявила о завершении профессиональной карьеры.

На Олимпиаде-2024 27-летняя спортсменка завоевала серебро на дистанции 200 метров брассом и золото на дистанции 100 метров.

«Конечно, я люблю плавание и то, что делаю, но я определенно считаю, что моя карьера закончена. Я очень везучий спортсмен. Многие люди мечтают добиться того, что есть у меня, но для меня это никогда не было связано с медалями. Я всегда стараюсь бросить себе вызов, подтолкнуть себя, и эта гонка состояла из натиска и борьбы.

Сейчас я просто принимаю жизнь и смотрю, что есть за пределами плавания. Во время карьеры я была сосредоточена только на плавании, ведь чтобы оставаться мотивированной, нужно быть увлеченной этим видом спорта, и я никогда не меняла собственное мышление. Завтра будет первый день без плавания. Не знаю, буду ли я смотреть на бассейн в ближайшие 10 лет", — приводит слова Смит пресс-служба МОК.

Всего за свою карьеру Смит завоевала две золотые и две серебряные олимпийские медали, золото и два серебра на чемпионатах мира и две золотые медали Универсиады.