Шведка Шестрем стала олимпийской чемпионкой на дистанции 50 м вольным стилем на Играх-2024
Шведская пловчиха Сара Шестрем одержала победу на дистанции 50 м вольным стилем на Олимпиаде-2024.
В финальном заплыве она показала время 23,71 секунды. Серебро выиграла Мег Харрис из Австралии (23,97), бронзу — китаянка Чжан Юйфэй (24,20).
Ранее на Играх в Париже Шестрем победила на дистанции 100 метров вольным стилем.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию девятого медального дня Олимпиады-2024 в Париже.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
50 м в/с
Финал
1. Сара Шестрем (Швеция) — 23,71
2. Мег Харрис (Австралия) — 23,97
3. Чжан Юйфэй (Китай) — 24,20
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