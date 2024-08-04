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Париж-2024

Сегодня, 20:07

Американец Финке с мировым рекордом победил на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский пловец Бобби Финке одержал победу на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпиаде-2024.

В финальном заплыве он показал время 14 минут 30,67 секунды и устанавил новый мировой рекорд.

Второе место занял итальянец Грегорио Пальтриньери (14.34,55), третье — Дэниэл Уиффен (Ирландия, 14.39,63).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию девятого медального дня Олимпиады-2024 в Париже.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

1500 м в/с

Финал

1. Бобби Финке (США) — 14.30,67 (WR)

2. Грегорио Пальтриньери (Италия) — 14.34,55

3. Дэниэл Уиффен (Ирландия) — 14.39,63

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