Венгр Рашовски завоевал золото Олимпиады в плавании на открытой воде

Венгерский пловец Криштоф Рашовски выиграл золото в плавании на открытой воде на Олимпиаде-2024 в Париже.

Спортсмен проплыл дистанцию в 10 километров за 1 час, 50 минут и 52,7 секунды.

Второе место занял немец Оливер Клемет, отставший от лидера на 2,1 секунды. Бронзу завоевал еще один венгр Давид Бетлехем (+16,3).

27-летний Рашовски впервые в карьере выиграл золото Олимпийских игр. Ранее он завоевывал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио.

«СЭ» ведет трансляцию 14-го медального дня Олимпиады в Париже.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

10 км, открытая вода

Финал

1. Криштоф Рашовски (Венгрия) — 1:50.52,7

2. Оливер Клемет (Германия) — 1:50.54,83

3. Давид Бетлехем (Венгрия) — 1:51,09,0