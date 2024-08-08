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Париж-2024

Сегодня, 07:30

Олимпиада 2024, плавание на открытой воде: смотреть трансляцию соревнований женщин

Финал соревнований по плаванию на открытой воде (10 км) у женщин состоится 8 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото AFP

Финал соревнований по плаванию на открытой воде (10 км) у женщин состоится в четверг, 8 августа. Состязания проходят в реке Сене в Париже (Франция). Начало — в 8.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. Прямые трансляции Игр в России доступны на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала после регистрации (комментарии — на английском языке).

Специалисты ежедневно тестируют воду и следят за уровнем фекальных бактерий E. coli (кишечная палочка) и энтерококков. Перед финалом пловцам разрешили провести тренировки в реке. Подробности олимпийских заплывов в Сене и состоянии здоровья атлетов читайте в нашем материале.

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