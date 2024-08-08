Нидерландка ван Ровендаль стала двукратной олимпийской чемпионкой в плавании на открытой воде

Нидерландская пловчиха Шарон ван Ровендаль выиграла золото в плавании на открытой воде на Олимпиаде-2024 в Париже.

Спортсменка проплыла дистанцию в 10 километров за 2 часа, 3 минуты и 34,2 секунды. Второе место заняла Моеша Джонсон из Австралии, уступившая ван Ровендаль 5,5 секунды. На третьей строчке — итальянка Джиневра Таддеуччи (отставание +8,6 секунды).

Ван Ровендаль стала двукратной олимпийской чемпионкой — первое золото в плавании на открытой воде она завоевала на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. На Олимпиаде-2020 в Токио спортсменка заняла второе место.

Благодаря победе ван Ровендаль сборная Нидерландов поднялась на восьмое место в медальном зачете Игр-2024 с 10 золотыми, 5 серебряными и 6 бронзовыми наградами.

В пятницу, 9 августа на Олимпиаде в Париже пройдут соревнования по плаванию на открытой воде у мужчин.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

10 км, открытая вода

Финал

1. Шарон ван Ровендаль (Нидерланды) — 2:03.34,2

2. Моеша Джонсон (Австралия) — +5,5

3. Джиневра Таддеуччи (Италия) — +8,6