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Сегодня, 15:42

Немецкая пловчиха Бек пожаловалась на тошноту после заплыва в Сене

Алина Савинова
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Леони Бек во время заплыва на Олимпиаде.
Фото Reuters

Немецкая пловчиха Леони Бек сообщила о плохом самочувствии после заплыва в Сене на Олимпиаде-2024 в Париже.
«Вчера меня стошнило девять раз. Плюс диарея. Качество воды в Сене одобрено», — написала Бек в своих соцсетях.

В четверг, 8 августа, состоялись соревнования на открытой воде у женщин на дистанции 10 км. Золото выиграла нидерландская пловчиха Шарон ван Ровендаль. Второй стала Моеша Джонсон из Австралии, третьей — итальянка Джиневра Таддеуччи. Бек заняла девятое место в заплыве.

Ранее шведский пловец Виктор Юханссон отказался от заплыва на 10 км на Олимпиаде из-за качества воды в Сене, отметив, что принял данное решение после консультации с Медицинской бригадой Национального олимпийского комитета Швеции.

Мэр Парижа Анн Идальго назвала фейками новости о том, что спортсмены на Олимпийских играх заболели после заплыва в Сене.

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