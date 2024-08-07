Мэр Парижа уверена, что соревнования по плаванию на открытой воде на Олимпийских играх-2024 пройдут в Сене

Мэр Парижа Анн Идальго уверена, что 8 и 9 августа соревнования по плаванию на открытой воде на Олимпийских играх-2024 пройдут в Сене.

«Мероприятие состоится. Мы, конечно, подождем результатов проверки, потому что соревнования на открытой воде состоят из 10 километров, поэтому спортсмены проведут в Сене больше времени, чем триатлонисты. Сейчас проводятся измерения другого характера. Очевидно, что мы подождем, пока будут получены результаты по качеству воды, но это мероприятие состоится, поскольку за последние несколько дней наблюдается очень заметное улучшение воды, в том числе благодаря погодным условиям», — цитирует RMC Идальго.

6 августа была отменена уже пятая тренировка в период Игр-2024. Ранее организаторы четыре раза отменяли тренировки в Сене перед соревнованиями триатлонистов из-за качества воды. После того, как заплывы все-таки состоялись, многие участники жаловалась на цвет, отвратительный запах воды и мусор в реке.