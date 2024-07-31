Маршан завоевал второе золото Олимпиады в Париже
Французский пловец Леон Маршан финишировал первым на дистанции 200 метров баттерфляем и завоевал второе золото Игр в Париже.
22-летний спортсмен показал результат 1 минута 51,21 секунды, что является новым олимпийским рекордом. Вторым стал венгр Кристоф Милак (+0.54), третьим — канадец Илья Харун (+1.59).
Предыдущий олимпийский рекорд в данном виде программы принадлежал Милаку и был установлен на прошлых Играх в Токио (1:51.25).
Первое золото Олимпиады Маршан завоевал на дистанции 400 м комплексным плаванием.
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
200 м баттерфляй
Финал
1. Леон Маршан (Франция) — 1:51.21 (OR)
2. Кристоф Милак (Венгрия) — 1:51.75
3. Илья Харун (Канада) — 1:52.80
4. Кшиштоф Хмелевски (Польша) — 1:53.90
5. Ноэ Понти (Швейцария) — 1:54.14
6. Мартин Эспернбергер — 1:54.17
7. Крегор Зирк (Эстония) — 1:54.55
8. Альберто Раццетти (Италия) — 1:54.85