Маршан завоевал второе золото Олимпиады в Париже

Французский пловец Леон Маршан финишировал первым на дистанции 200 метров баттерфляем и завоевал второе золото Игр в Париже.

22-летний спортсмен показал результат 1 минута 51,21 секунды, что является новым олимпийским рекордом. Вторым стал венгр Кристоф Милак (+0.54), третьим — канадец Илья Харун (+1.59).

Предыдущий олимпийский рекорд в данном виде программы принадлежал Милаку и был установлен на прошлых Играх в Токио (1:51.25).

Первое золото Олимпиады Маршан завоевал на дистанции 400 м комплексным плаванием.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

200 м баттерфляй

Финал

1. Леон Маршан (Франция) — 1:51.21 (OR)

2. Кристоф Милак (Венгрия) — 1:51.75

3. Илья Харун (Канада) — 1:52.80

4. Кшиштоф Хмелевски (Польша) — 1:53.90

5. Ноэ Понти (Швейцария) — 1:54.14

6. Мартин Эспернбергер — 1:54.17

7. Крегор Зирк (Эстония) — 1:54.55

8. Альберто Раццетти (Италия) — 1:54.85