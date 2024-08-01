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Париж-2024

Сегодня, 21:45

Макинтош победила на дистанции 200 м баттерфляем и завоевала третью медаль на Олимпиаде-2024

Алина Савинова
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Канадская пловчиха Саммер Макинтош заняла первое место в заплыве на 200 м баттерфляем на Олимпийских играх 2024 года.

Канадка преололела дистанцию за 2 минуты 03,30 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Ранее Макинтош на Олимпиаде в Париже взяла золото на 400 м комплексным плаванием и серебро — на 400 м вольным стилем.

Второй в заплыве баттерфляем стала американка Риган Смит с результатом 2 минуты 03,84 секунды. Тройку призеров замкнула Чжан Юйфэй из Китая (2:05,09).

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

200 м баттерфляй

Финал

1. Саммер Макинтош (Канада) — 2:03,30 OR

2. Риган Смит (США) — 2:03,84

3. Чжан Юйфэй (Китай) — 2:05,09

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
Плавание
Олимпиада
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