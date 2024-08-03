Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 07:40

Маршан — о четырех золотых медалях Олимпиады: «Это безумие. Не знаю, как я это сделал»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Французский пловец Леон Маршан прокомментировал победу на Олимпийских игр-2024 в Париже на дистанции 200 м комплексом.

«Это безумие. Мне понадобится много времени, чтобы осознать это. Я не знаю, как я это сделал. Это большая работа. За мной стоит много людей. Я справился с давлением. Я легенда? Нет, я не осознаю этого, я не проверял пока социальные сети. Что дальше? Остались эстафеты, а потом я попробую посмотреть на другие виды спорта. Но цель очевидна — Лос-Анджелес в 2028 году», — приводит слова Маршана RMC Sport.

Для 22-летнего атлета эта медаль стала четвертой на Играх в Париже. Он выиграл заплывы на 400 м комплексом, 200 м баттерфляем, 200 м брассом и 200 м комплексом.

Маршан стал первым французским спортсменом, который взял четыре золотые медали на одной Олимпиаде. Также он побил олимпийский рекорд Майкла Фелпса 16-летней давности.

Леон Маршан. «Этот парень умеет плавать». Маршан забирает четвертое золото Парижа — под восхищенные взгляды Фелпса

Плавание
Олимпиада
Леон Маршан
0
Читайте также
Дзюдоист Тасоев отреагировал на победу Ринера на Олимпиаде-2024
Маршан завоевал четвертое золото на Олимпиаде-2024
Белый дом объяснил желание Байдена попасть в использованный в обмене самолет
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
В Испании высмеяли старинные скульптуры в церкви после реставрации
Продажи пива в России за полгода выросли почти на 13%
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пловец Маршан стал первым представителем Франции с 4 золотыми медалями на одной Олимпиаде
Новости
RSS RSS
Все новости