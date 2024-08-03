Маршан — о четырех золотых медалях Олимпиады: «Это безумие. Не знаю, как я это сделал»

Французский пловец Леон Маршан прокомментировал победу на Олимпийских игр-2024 в Париже на дистанции 200 м комплексом.

«Это безумие. Мне понадобится много времени, чтобы осознать это. Я не знаю, как я это сделал. Это большая работа. За мной стоит много людей. Я справился с давлением. Я легенда? Нет, я не осознаю этого, я не проверял пока социальные сети. Что дальше? Остались эстафеты, а потом я попробую посмотреть на другие виды спорта. Но цель очевидна — Лос-Анджелес в 2028 году», — приводит слова Маршана RMC Sport.

Для 22-летнего атлета эта медаль стала четвертой на Играх в Париже. Он выиграл заплывы на 400 м комплексом, 200 м баттерфляем, 200 м брассом и 200 м комплексом.

Маршан стал первым французским спортсменом, который взял четыре золотые медали на одной Олимпиаде. Также он побил олимпийский рекорд Майкла Фелпса 16-летней давности.