Призер ОИ Красных — о Маршане: «Тренер Боуман нашел человека с такими же характеристиками, как у Майкла Фелпса»

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Красных в интервью «СЭ» высказался об успехах француза Леона Маршана.

«Это очень удачное сочетание сильного тренера и талантливого спортсмена. Боб Боуман уже показал нам, что с правильным материалом может создать практически идеального пловца и довести его до нереального количества наград и титулов. И теперь Боуман нашел человека плюс-минус с теми же характеристиками, что у Майкла Фелпса. По большому счету провел ту же самую работу. Так что Леон и Боб нашли друг друга. Понятно, есть талант, но и роль тренера всегда очень важна.

Если мы возьмем самых известных спортсменов и отделим их от своих тренеров, я не думаю, что через какое-то время от этих спортсменов что-то останется. Тренерский талант, знания, понимание специфики работы. Ваша общая синергия, в которой вы можете работать и двигаться вперед. Это все очень важно. Каждая мелочь — это маленькая деталь пазла, которая собирает общую картинку. Когда все детали на месте, картина получается красивой. Когда чего-то нет — тогда нет", — сказал Красных.

Маршан выиграл на Олимпиаде в Париже четыре индивидуальных золота. Впервые в истории плавания один спортсмен выиграл две индивидуальные дистанции за один день.