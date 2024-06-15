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Париж-2024

Сегодня, 09:45

Комарова рассказала, что не видит оснований осуждать Ефимову за получение нейтрального статуса

Виктория Кравченко
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Серебряный призер Игр в Афинах, трехкратная чемпионка Европы Станислава Комарова считает, что оснований осуждать шестикратную чемпионку мира по плаванию россиянку Юлию Ефимову за решение получить нейтральный статус не существует.

«Судить или обсуждать Юлю — дело неблагодарное, потому что это самый профессиональный и опытный спортсмен. Она вправе принимать решение, которое считает нужным. Если она вместе со своим отцом, который ее тренирует, примут решение выступить на Олимпиаде, то, конечно, они будут в полной боевой готовности», — цитирует Комарову ТАСС.

Ефимова в пятницу получила нейтральный статус, который дает ей право выступать на международных соревнованиях и шанс отобраться на Олимпийские игры в Париже.

Источник: https://tass.ru/sport/21100267
Юлия Ефимова
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