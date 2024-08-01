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Париж-2024

Сегодня, 06:26

Китайский пловец обвинил австралийцев и американцев в неуважении на Олимпиаде в Париже

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Пань Чжаньлэ.
Фото Reuters

Китайский пловец Пань Чжаньлэ, выигравший золото в плавании на 100 метров вольным стилем на Олимпиаде-2024 в Париже, обвинил австралийских и американских спортсменов в том, что те проявили к нему неуважение.

Спортсмен проплыл дистанцию за 46,40 секунды, побив мировой рекорд, который также принадлежал ему.

«Мы отомстили за прошлый позор. В первый день соревнований на эстафете 4x100 метров я поприветствовал австралийца Чалмерса, но он меня проигнорировал, так же, как и Алекси из сборной США. Когда мы тренировались, наш тренер стоял у бортика, а они подплыли и обрызгали его водой. Они смотрят на нас свысока.
Тем не менее, мне удалось всех победить и побить мировой рекорд. Отличное выступление и хорошее начало для китайской команды. Вообще не думал о мировом рекорде, просто хотел доплыть как можно быстрее. За 15 метров до финиша я понял, что все слишком сильно отстали и уже не смогут меня догнать», — приводит Sport.ifeng слова Чжаньлэ.

В заплыве на 100 метров вольным стилем Чжаньлэ опередил финишировавшего вторым австралийца Кайла Челмерса на 1,08 секунды, а бронзового призера Давида Поповича из Румынии — на 1,09 секунды.

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