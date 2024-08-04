Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 20:22

Китайские пловцы выиграли золото в эстафете на Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Китайская команда пловцов завоевала золотые медали в комбинированной эстафете 4х100 м на Олимпиаде в Париже. Спортсмены показали время 3 минуты 27,46 секунды. Серебро выиграла команда США (3.28,01). Франция (3.28,38) взяла бронзовые медали.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Эстафета 4х100 м комбинированная

Финал

1. Китай — 3.27,46

2. США — 3.28,01

3. Франция — 3.28,38

Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
Олимпиада
0
Читайте также
Новак Джокович впервые завоевал золото Олимпийских игр
Джокович стал олимпийским чемпионом на Играх в Париже
Очевидцы сообщили о взрывах в Луганске
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Трехкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс снялась с Игр в Париже
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американец Финке с мировым рекордом победил на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпиаде-2024
Новости
RSS RSS
Все новости