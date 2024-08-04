Китайские пловцы выиграли золото в эстафете на Олимпиаде в Париже
Китайская команда пловцов завоевала золотые медали в комбинированной эстафете 4х100 м на Олимпиаде в Париже. Спортсмены показали время 3 минуты 27,46 секунды. Серебро выиграла команда США (3.28,01). Франция (3.28,38) взяла бронзовые медали.
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Эстафета 4х100 м комбинированная
Финал
1. Китай — 3.27,46
2. США — 3.28,01
3. Франция — 3.28,38
Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
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