Китаец Чжаньлэ завоевал золотую медаль Игр-2024 на 100 метров вольным стилем и побил собственный мировой рекорд
Китайский пловец Пань Чжаньлэ стал победителем в финальном заплыве на 100 метров вольным стилем на Олимпиаде-2024.
19-летний спортсмен показал время 46,40 секунды, побив мировой рекорд (46,80), который он установил в феврале 2024 года. Серебро завоевал австралиец Кайл Чалмерс (47,48), бронза у румына Давида Поповича (47,49).
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
100 м в/с
Финал
1. Пань Чжаньлэ (Китай) — 46.40 (WR)
2. Кайл Чалмерс (Австралия) — 47.48
3. Давид Попович (Румыния) — 47.49
4. Нандор Немет (Венгрия) — 47.50
5. Максим Груссе (Франция) — 47.71
6. Йоша Сальхов (Германия) — 47.80
7. Джек Алекси (США) — 47.96
8. Крис Джулиано (США) — 47.98
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