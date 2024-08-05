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Сегодня, 19:14

Израильская пловчиха пропустила финальный заплыв Олимпиады-2024 из-за ужина, организованного МОК

Сергей Разин
корреспондент
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Анастасия Горбенко.
Фото Global Look Press

Израильская спортсменка Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 м комплексным плаванием на Олимпиаде-2024 из-за ужина, организованного МОК, сообщает Ynetnews.
В квалификации Горбенко показала девятый результат и стала первой запасной на финал. Австралийка Элла Рамзи снялась с соревнований из-за болезни, что позволило Горбенко стать восьмой участницей финала. Спортсменка узнала об этом за 25 минут до старта, когда направлялась на ужин, организованный МОК. В делегации сборной Израиля ситуация вызвала разочарование.

Призеры мужской эстафеты в&nbsp;плавании. Золото у&nbsp;сборной Китая, США&nbsp;&mdash; вторые, третье место заняла Франция. Американцы проиграли комбинированную эстафету у мужчин впервые за историю Олимпиады! Но китайцев вновь обвиняют в допинге

20-летняя Горбенко является серебряным призером чемпионата мира и двукратной победительницей ЧМ на короткой воде.

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