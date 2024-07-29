Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 22:35

Итальянец Чеккон стал олимпийским чемпионом на дистанции 100 м на спине на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Итальянский пловец Томас Чеккон выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров на спине.

Его результат составил 52 секунды.

Серебро завоевал китаец Сюй Цзяюй — 52,32 секунды. Бронзу выиграл американец Райан Мерфи — 52,39 секунды.

23-летний Чеккон впервые выиграла золотую медаль Олимпиады. Ранее он дважды выигрывал бронзу (Токио-2020 и Париж-2024) и один раз — серебро (Токио-2020).

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

100 м н/с

Финал

1. Томас Чеккон (Италия) — 52.00

2. Сюй Цзяюй (Китай) — 52.32

3. Райан Мерфи (США) — 52.39

4. Апостолос Кристу (Греция) — 52.41

5. Питер Кетце (ЮАР) — 52.58

6. Уго Гонсалес (Испания) — 52.73

7. Йоан Н'Дойе-Бруа (Франция) — 52.77

8. Оливер Морган (Великобритания) — 52.84

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
Олимпиада
1
0
Читайте также
Украинка Харлан обняла уроженку России после поединка на Олимпиаде
Экипаж МКС провел свою Олимпиаду в космосе
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

19-летний Попович стал олимпийским чемпионом в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем

Южноафриканка Смит выиграла золото на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости