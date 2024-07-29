Итальянец Чеккон стал олимпийским чемпионом на дистанции 100 м на спине на Олимпиаде-2024
Итальянский пловец Томас Чеккон выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров на спине.
Его результат составил 52 секунды.
Серебро завоевал китаец Сюй Цзяюй — 52,32 секунды. Бронзу выиграл американец Райан Мерфи — 52,39 секунды.
23-летний Чеккон впервые выиграла золотую медаль Олимпиады. Ранее он дважды выигрывал бронзу (Токио-2020 и Париж-2024) и один раз — серебро (Токио-2020).
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
100 м н/с
Финал
1. Томас Чеккон (Италия) — 52.00
2. Сюй Цзяюй (Китай) — 52.32
3. Райан Мерфи (США) — 52.39
4. Апостолос Кристу (Греция) — 52.41
5. Питер Кетце (ЮАР) — 52.58
6. Уго Гонсалес (Испания) — 52.73
7. Йоан Н'Дойе-Бруа (Франция) — 52.77
8. Оливер Морган (Великобритания) — 52.84
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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