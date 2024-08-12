Ирландский знаменосец Уиффен пропустил закрытие Олимпиады из-за инфекции после заплыва

Пловец сборной Ирландии Дэниэл Уиффен заявил, что не смог участвовать в церемонии закрытия Олимпиады из-за инфекции, сообщает RMC Sport. Он добавил, что разочарован тем, что не смог быть знаменосцем своей команды.

Спортсмен был госпитализирован после заплыва в Сене. Ему стало плохо спустя два дня после того, как он принял участие в заплыве на 10 км на открытой воде.

«В воскресенье я помчался в больницу, так как мне было очень плохо из-за инфекции, сейчас я чувствую себя лучше», — написал Уиффен в соцсети.

4 августа стало известно, что бельгийскую спортсменку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой после одиночных соревнований по триатлону на Играх в Париже. Из-за этого сборная Бельгии была вынуждена сняться со смешанной эстафеты.

На церемонии закрытия, которая прошла 11 августа, его заменила пловчиха Мона Макшарри.