Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 16:20

Ирландский знаменосец Уиффен пропустил закрытие Олимпиады из-за инфекции после заплыва

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дэниэл Уиффен.
Фото Global Look Press

Пловец сборной Ирландии Дэниэл Уиффен заявил, что не смог участвовать в церемонии закрытия Олимпиады из-за инфекции, сообщает RMC Sport. Он добавил, что разочарован тем, что не смог быть знаменосцем своей команды.

Спортсмен был госпитализирован после заплыва в Сене. Ему стало плохо спустя два дня после того, как он принял участие в заплыве на 10 км на открытой воде.

«В воскресенье я помчался в больницу, так как мне было очень плохо из-за инфекции, сейчас я чувствую себя лучше», — написал Уиффен в соцсети.

4 августа стало известно, что бельгийскую спортсменку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой после одиночных соревнований по триатлону на Играх в Париже. Из-за этого сборная Бельгии была вынуждена сняться со смешанной эстафеты.

На церемонии закрытия, которая прошла 11 августа, его заменила пловчиха Мона Макшарри.

0
Читайте также
Звезда сборной Бразилии Марта не смогла взять золото на Олимпиаде-2024
Сербские фанаты вывесили на Олимпиаде российский флаг
Мошенники начали тестировать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»
Барко - не волшебник, а проклятие нулями продолжается. Что случилось в матче «Спартак» - «Ахмат»
В Петербурге задержали подозреваемых в нанесении девушке 100 ножевых ранений
В одной из мордовских колоний заключенные устроили банкет
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Французский пловец Маршан стал рекордсменом по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2024
Новости
RSS RSS
Все новости