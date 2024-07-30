Ирландец Виффен стал олимпийским чемпионом на дистанции 800 метров вольным стилем на Олимпиаде-2024
Ирландский пловец Дэниэл Виффен выиграл золотую медаль на дистанции 800 м вольным стилем на Олимпиаде-2024.
Его результат составил 7 минут 38,19 секунды. 23-летний ирландец побил олимпийский рекорд украинца Михаила Романчука (7 минут 41,28 секунды).
Серебро выиграл американец Бобби Финке — 7 минут 38,75 секунды. Бронза — у итальянца Грегорио Пальтриньери — 7 минут 39,38 секунды.
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
800 м в/с
Финал
1. Дэниэл Виффен (Ирландия) — 7.38,19 (олимпийский рекорд)
2. Бобби Финке (США) — 7.38,75
3. Грегорио Пальтриньери (Италия) — 7.39,38
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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