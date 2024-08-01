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Сегодня, 23:17

Губерниев заявил, что Чикунова лишилась титула двукратной олимпийской чемпионки

Сергей Разин
корреспондент
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Евгения Чикунова.
Фото Global Look Press

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о результатах в плавании у женщин брассом на 100 и 200 метров на Олимпиаде-2024.

Ранее американка Кейт Дугласс на Играх в Париже выиграла золото на дистанции 200 метров с результатом 2.19,24. У Чикуновой на аналогичной дистанции в финале Кубка России время составило 2.18,98. Также россиянка была быстрее олимпийской чемпионкой Татьяны Смит из ЮАР на 100 м.

«Чикунова без сомнения выдающаяся брассистка современности! С учетом результата соперниц в Париже на 100 и 200 метров брассом Евгения лишилась титула двукратной олимпийской чемпионки! Но это выбор Чикуновой, и я не верю, что она не жалеет об этом. Но это ее решение и ее жизнь. Буду искренне желать Чикуновой попасть на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе и победить. А я прокомментирую!» — написал Губерниев в своем телеграм канале.

Чикунова за счет лучших результатов, чем у победительниц на Олимпиаде, получит от Всероссийской федерации плавания (ВФП) 4 миллиона рублей.

Дмитрий Губерниев
Евгения Чикунова
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