Французский пловец Маршан побил олимпийский рекорд Фелпса 16-летней давности

Французский пловец Леон Маршан стал олимпийским чемпионом Игр в Париже на дистанции 200 метров комплексом.

22-летний спортсмен проплыл дистанцию за 1 минуту 54,06 секунды и установил новый олимпийский рекорд. Предыдущий лучший результат на Олимпиадах показал прославленный американский пловец Майкл Фелпс в августе 2008-го — 1 минута 54,23 секунды.

Маршан на Олимпиаде-2024 выиграл четыре золотые медали в четырех заплывах.