Фелпс: «В целом я был очень разочарован результатами команды на Олимпиаде»

23-кратный олимпийский чемпион американец Майкл Фелпс подвел итоги выступления мужской сборной США по плаванию на Олимпиаде в Париже.

— Что касается меня — в целом я был очень разочарован результатами команды. Хотя было всего несколько выдающихся заплывов. И это нужно признать. Надеюсь, спортсмены будут более подготовлены к выступлению в 2028 году.

Одна из вещей, о которой я всегда говорил в последние пару лет, — это то, что весь остальной мир догоняет нас. Я думаю, многое из того, что мы делали как страна в течение долгого времени, сейчас делают и другие, — приводит слова Фелпса USA Today.

При этом спортсмен отметил «невероятный» заплыв Бобби Финка на дистанции 1500 метров вольным стилем, который позволил ему завоевать золото и установить новый мировой рекорд.

«У меня прямо сейчас мурашки по коже, когда я говорю об этом. Это был один из величайших заплывов на Олимпиаде, на мой взгляд. Побить мировой рекорд таким образом, как он это сделал, дорогого стоит. Он просто взял и бросил вызов другим парням», — добавил Фелпс.

Всего сборная США на Олимпиаде в Париже завоевала 28 медалей в плавании — 8 золотых, 13 серебряных и серебряных.