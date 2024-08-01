Пловец Сомов: «Звали в Москву — за 60-80 тысяч рублей. Если бы предложили что-то адекватное — нет проблем»

Российский пловец Евгений Сомов после вопроса «СЭ» рассказал о том, что готов выступать в России, при этом не исключил варианта со сменой гражданства.

— Есть пример Кирпичниковой, довольно удачный. Ты не думаешь пойти ее путем и сменить гражданство?

— Не знаю, посмотрим, как сложится ситуация. (Улыбается.)

— Сальников берет телефон и приглашает тебя на Игры дружбы или чемпионат России. Поедешь?

— Мне звонили из московской федерации и предлагали за них выступать на чемпионатах России. Я спрашиваю: «Benefits? (рус. Выгода? — Прим. «СЭ»)» Что мне будет за это? Они такие — 60-80 тысяч рублей. Я говорю: «У меня билет туда-обратно будет столько стоить».

— Они не хотят оплачивать билет?

— Ну, говорили, можно из премиальных... Как бы лететь 25 часов, акклиматизация дней 10. Я только в минус ухожу. Если бы они позвонили и предложили что-то адекватное, то пожалуйста. И потом — перед Олимпиадой я не хотел предпринимать никаких действий, не хотел, чтобы это сказалось на нейтральном статусе. А так у меня нет проблем с тем, чтобы вернуться в Россию и поплыть. Все будет зависеть, в какую сторону я пойду, какие передо мной есть варианты. Я давно не был в России, хочу съездить и на дачу, и с родителями повидаться, и в баню сходить особенно приятно. По этому очень скучаю!

— В Америке бань нет?

— Есть, но она не такая.

— Веничков нет?

— Венички есть, но... У меня в Сан-Франциско у меня есть общая баня. Туда можно. Но... Блин, приезжаешь на дачу, там друзья. Пожарили шашлыки, выпил сидра.

— Рыбалка?

— Я грибы люблю собирать. Рыбалка — нет, я не могу сидеть на одном месте, мне надо ходить, что-то искать. В Калифорнии очень много русских — Морозов, Лобинцев, ездим на озеро с ними кататься на вейксерфе, есть мой лучший друг, Глеб Карасев — тоже переехал и живет в получасе от меня. И там очень много наших пловцов, вместе ездим, снимаем баню в прицепе, пригоняем ее к озеру. Но на даче другой вайб. Свежий воздух, теплые воспоминания, я там все детство провел. Приехал, на коров посмотрел... Там кайфово.

Сомов был единственным российским представителем водных видов спорта на Играх-2024. Он не смог пробиться в полуфинал Олимпиады-2024 на 50 м вольным стилем и не вышел в финальный заплыв на дистанции 100 м брассом.