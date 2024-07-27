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Сомов не смог выйти в финал Олимпиады-2024 на дистанции 100 метров брассом

Руслан Минаев
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Полуфинал Олимпиады-2024 на дистанции 100 м брассом.
Фото Reuters

Российский пловец Евгений Сомов не сумел пробиться в финал Олимпийских игр-2024 на дистанции 100 метров брассом. Он прошел дистанцию ровно за одну минуту, заняв 7-е место.

Лучшим во втором заплыве стал китаец Цинь Хайян — 58,93. Вторым стал нидерландец Арно Камминга (59,12), третьим его соотечественник Каспар Корбо (59,24).

Сомов в итоговом рейтинге занял 13-е место из 16.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

100 м брасс

Полуфиналы

1. Адам Пити (Великобритания) — 58.86
2. Цинь Хайян (Китай) — 58.93
3. Арно Камминга (Нидерланды) — 59.12
...13. Евгений Сомов (Россия) — 1:00.00

Плавание
Олимпиада
Евгений Сомов
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