Сомов не смог выйти в финал Олимпиады-2024 на дистанции 100 метров брассом
Российский пловец Евгений Сомов не сумел пробиться в финал Олимпийских игр-2024 на дистанции 100 метров брассом. Он прошел дистанцию ровно за одну минуту, заняв 7-е место.
Лучшим во втором заплыве стал китаец Цинь Хайян — 58,93. Вторым стал нидерландец Арно Камминга (59,12), третьим его соотечественник Каспар Корбо (59,24).
Сомов в итоговом рейтинге занял 13-е место из 16.
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
100 м брасс
Полуфиналы
1. Адам Пити (Великобритания) — 58.86
2. Цинь Хайян (Китай) — 58.93
3. Арно Камминга (Нидерланды) — 59.12
...13. Евгений Сомов (Россия) — 1:00.00
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