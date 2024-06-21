Ефимова не выполнила олимпийский норматив на 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова не сумела выполнить олимпийский норматив на дистанции 200 м брассом.

32-летняя спортсменка выступает на чемпионате Багамских островов. Она не сумела вписаться в квалификационный норматив на дистанции 200 м брассом. Он составляет 2 минуты 24,63 секунды.

32-летняя россиянка — единственная российская пловчиха, которая получила нейтральный статус, дающий право на участие в международных соревнованиях. Она заявлена еще на две дистанции: 50 и 100 м.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.