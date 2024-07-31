Два американских пловца заразились коронавирусом на Олимпийских играх-2024

Американские пловцы Дэвид Джонстон и Люк Уитлок заразились коронавирусом на Олимпийских играх-2024, сообщает портал SwimSwam. Обоих спортсменов переселили в отдельный отель для изоляции.

Ранее положительные тесты на коронавирус сдали пловцы Адам Пити (Великобритания) и Лани Паллистер (Австралия), десятиборец Мануэль Эйтель (Германия), а также пять австралийских ватерполисток.

Олимпийские игры-2024 проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.