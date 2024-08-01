Губерниев — о Сомове: «Он участник Олимпийских игр — это звучит гордо»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал завершение выступления Евгения Сомова на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Могу сказать, что дистанция для него непрофильная, но он молодец. Он принял участие в Олимпийских играх и сделал все, что мог. Он оказался не сильно готов биться за медали, но не беда. Он участник Олимпийских игр — это звучит гордо», — сказал Губерниев «СЭ».

Сомов не смог выйти в полуфинал в плавании на 50 м вольным стилем.

Денис Сафронов