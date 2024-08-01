Губерниев — о серебряной медали Кирпичниковой: «Она молодец! Анастасия сделала свой выбор, и ее выбор я уважаю»

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на завоевание российской пловчихой Анастасией Кирпичниковой, выступающей за Францию, серебряной медали Олимпиады-2024.

«Она молодец! Анастасия давно выступала за французский клуб, поэтому сменила гражданство. Решила, что так ей будет лучше. Рад, что она плыла на этой Олимпиаде и выиграла серебряную медаль. А когда болельщики стали скандировать ее имя, то было великолепно. Анастасия по-прежнему остается блестящей, великолепной спортсменкой. Она нашла себя, выступает за Францию, очень рад за нее. Олимпийская медаль есть олимпийская медаль, пусть и победила, выступая за сборную Франции. Анастасия сделал свой выбор, и ее выбор я уважаю», — сказал Губерниев «СЭ».

24-летняя россиянка показала результат 15 минут 40,35 секунды. Золото с новым олимпийским рекордом у американки Кэйти Ледеки, бронзовую медаль завоевала Изабель Гозе из Германии.

Кирпичникова выступала за сборную России до 2023 года, после чего сменила спортивное гражданство на французское. Она является пятикратной чемпионкой Европы на короткой воде, а также серебряной призеркой ЧМ на короткой воде и двукратной серебряной призеркой чемпионата Европы.