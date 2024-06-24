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Париж-2024

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Губерниев — о Ефимовой: «Юлия молодец. Многим нашим «бесхребетным» пловцам нужно брать с нее пример»

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Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с Юлией Ефимовой, которая после победы на дистанции 100 м брассом на национальном чемпионате Багамских островов не смогла отобраться на Олимпиаду.

Ефимова показала время 1.07,98, однако олимпийский норматив А составляет 1.06,79, норматив В — 1.07,12.

«Юлия Ефимова — молодец. Под лежачий камень вода не течет и она хотя бы пыталась. Юлии надо сказать огромное спасибо за все, что она сделала для российского и мирового плавания, она супер звезда. Очевидно, что ей просто не совсем повезло на Багамах. Одно дело, следить за соревнованиями, когда там есть наши спортсмены, другое дело, когда их там нет. Но хочу сказать, что очень многим нашим «бесхребетным» пловцам, пусть они на меня не обижаются, нужно брать пример с Юлии Ефимовой», — сказал Губерниев «СЭ».

32-летняя Ефимова — единственная российская пловчиха, которая получила нейтральный статус, дающий право на участие в международных соревнованиях.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Софья Грецкая

Дмитрий Губерниев
Юлия Ефимова
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