Чикунову будут объявлять в России как двукратную победительницу чемпионок Олимпиады в Париже

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что рекордсменку мира по плаванию Евгению Чикунову будут официально объявлять на российских соревнованиях как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр в Париже.

«На ближайшее четырехлетие на всероссийских соревнованиях будем объявлять Чикунову как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр?2024, Евгения Рылова — как двукратного олимпийского чемпиона и победителя серебряного призера Игр в Париже», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».

Чикунова в финале Кубка России показала результат лучше, чем те, с которыми выиграли на Олимпийских играх Татьяна Смит (ЮАР) и Кейт Дугласс (США) дистанции 100 и 200 метров брассом соответственно.