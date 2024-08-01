Чикунова во второй раз превзошла результат чемпионки Олимпиады-2024 в Париже

Российская пловчиха Евгения Чикунова в финале Кубка России по плаванию превзошла результат победительницы Олимпиады-2024 американки Кейт Дугласс на дистанции 200 м брассом.

28 июля Чикунова показала результат 2 минуты 18,98 секунды, тогда как результат олимпийской чемпионки 2 минуты и 19,24 секунды. Таким образом, россиянка получит 2 миллиона рублей от Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Ранее Чикунова также превзошла результат победительницы Игр Татьяны Смит из ЮАР на дистанции 100 метров брассом.