Чикунова превзошла результат чемпионки Олимпиады-2024 в Париже

Российская пловчиха Евгения Чикунова одержала победу в финале Кубка страны на дистанции 100 метров брассом.

19-летняя спортсменка показала результат 1 минута 05,26 секунды. Таким образом, россиянка проплыла быстрее, чем олимпийская чемпионка Игр-2024 из ЮАР Татьяна Смит в аналогичной дисциплине (1 минута 05,28 секунд).

За это достижение Чикунова получит бонус в размере двух миллионов рублей от Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Финал Кубка России проходил в Екатеринбурге с 23 по 28 июля. Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.