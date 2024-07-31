Чикунова отреагировала на российский флаг рядом с ее рекордом в трансляции Олимпиады-2024

Российская пловчиха Евгения Чикунова отреагировала на появление российского флага в трансляции Олимпиады-2024 ее рекорда мира на дистанции 200 метров брассом.

«Приятно, но я и не думала, что может быть как-то по-другому, рекорд ратифицирован официально», — приводит слова Чикуновой сайт matchtv.ru.

Перед стартом квалификационного заплыва на 200 метров брассом у женщин на Олимпиаде-2024 в трансляции показали мировой рекорд Чикуновой, которая она установила в апреле 2023 года (2 минуты 17,55 секунды). Рядом с ее именем был флаг России.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. На Играх выступают 15 россиян в нейтральном статусе.