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Сегодня, 12:30

Британский пловец заявил, что в Олимпийской деревне подают еду с червями

Алина Савинова
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Британский пловец Адам Пити выразил обеспокойство качеством еды в Олимпийской деревне в Париже.

Ранее работающие на Олимпиаде полицейские раскритиковали невыносимые условия жизни в студенческом общежитии, в которое их заселили. Они отметили, что в помещении много паразитов и отсутствует возможность разогреть еду.

«Питание недостаточно хорошее для того уровня, которого ожидают от спортсменов, ведь нам нужно выложиться по полной. В Токио еда была невероятной, как и в Рио. Но в этот раз... не было достаточно вариантов белковой пищи, длинные очереди, ожидание еды по 30 минут. Я хочу мяса, мне нужно мясо для выступлений, и это то, что я ем дома, так почему я должен что-то менять?» — заявил Пити.

Также, по его словам, атлеты находят червей в некоторых блюдах.

«Мне нравится рыба, но спортсмены находят в ней червей. Этого плохо», — добавил британец.

29-летний Пити является трехкратным олимпийским чемпионом, 8-кратным чемпионом мира и 16-кратным чемпионом Европы. На Олимпийских играх в Париже он завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом, после чего его тест на коронавирус дал положительный результат.

Источник: inews.co.uk
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