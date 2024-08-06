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Сегодня, 16:45

Британский пловец Пити считает, что МОК должен платить призовые за Олимпиаду

Алина Савинова
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Британский пловец Адам Пити отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен выплачивать медалистам Олимпиады призовые.

«Считаю, это необходимо. МОК должен больше давать спортсменам. Мы — часть индустрии развлечений. Не думаю, что телефона от спонсора и проживания в олимпийской деревне достаточно, и спортсмены начинают это осознавать. Вопрос очень сложный, но у World Aquatics более чем достаточно денег, чтобы все было», — заявил Пити.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация пообещала выплатить 2,4 миллиона долларов чемпионам Олимпийских игр в Париже. World Athletics — первая международная спортивная федерация, выплачивающая призовые на Олимпиаде.

29-летний Пити является трехкратным олимпийским чемпионом, 8-кратным чемпионом мира и 16-кратным чемпионом Европы. На Олимпийских играх в Париже он завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом, после чего его тест на коронавирус дал положительный результат.

Источник: inews.co.uk
Плавание
Олимпиада
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