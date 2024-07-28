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Париж-2024

28 июля, 23:12

Бразильскую пловчиху исключили из сборной за самовольный выход из Олимпийской деревни

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Париж-2024.
Фото Global Look Press

Олимпийский комитет Бразилии (СОВ) исключил из состава сборной на Играх-2024 пловчиху Каролину Виейру за самовольный выход из Олимпийской деревни.

Вийера вместе с другим пловцом Габриэлем Сантосом покинули территорию Олимпийской деревни без предупреждения.

«COB принял решение наказать этих спортсменов за несанкционированный выход из Олимпийской деревни. Кроме того, спортсменка Ана Каролина Виейра в неуважительной и агрессивной манере оспорила решение, принятое комиссией бразильской сборной по плаванию. В результате Габриэль Сантос получил предупреждение, а Ана Каролина Виейра была исключена из состава делегации. Она немедленно вернется в Бразилию», — говорится в заявлении организации на официальном сайте.

На Играх в Париже пловчиха в составе эстафетной команды заняла 12-е место в соревнованиях 4х100 метров вольным стилем.

Олимпиада
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