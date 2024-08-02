Макивой выиграл золото на дистанции 50 метров вольным стилем
Австралиец Камерон Макивой стал олимпийским чемпионом на дистанции 50 метров вольным стилем на Игра в Париже.
Пловец прошел дистанцию за 21,25 секунды.
Серебро выиграл Бенджамин Прауд из Великобритании — 21,30 секунды. Бронзовым призером стал француз Флоран Манаду — 21,56 секунды.
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
50 м в/с
Финал
1. Камерон Макивой (Австралия) — 21,25
2. Бенджамин Прауд (Великобритания) — 21,30
3. Флоран Манаду (Франция) — 21,56
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