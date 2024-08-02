Макивой выиграл золото на дистанции 50 метров вольным стилем

Австралиец Камерон Макивой стал олимпийским чемпионом на дистанции 50 метров вольным стилем на Игра в Париже.

Пловец прошел дистанцию за 21,25 секунды.

Серебро выиграл Бенджамин Прауд из Великобритании — 21,30 секунды. Бронзовым призером стал француз Флоран Манаду — 21,56 секунды.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

50 м в/с

Финал

1. Камерон Макивой (Австралия) — 21,25

2. Бенджамин Прауд (Великобритания) — 21,30

3. Флоран Манаду (Франция) — 21,56