Австралийская пловчиха: «После заплывов в Сене пьем колу, пытаемся вымыть что-то внутри нас»

Австралийская пловчиха Мойша Джонсон рассказала, как спортсмены пытаются обезопасить себя после заплыва в Сене.

«Миф о кока-коле — правда. Мы часто выпиваем ее после этого, просто чтобы попытаться вымыть что-то внутри нас», — приводит слова Джонсон The Independent.

4 августа стало известно, что бельгийскую спортсменку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой после одиночных соревнований по триатлону на Играх в Париже. Из-за этого сборная Бельгии была вынуждена сняться со смешанной эстафеты.

В четверг, 8 августа, пройдут соревнования на открытой воде у женщин. Им предстоит преодолеть дистанцию 10 км. «СЭ» ведет онлайн-трансляцию.