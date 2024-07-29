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Париж-2024

Сегодня, 18:20

Австралийская пловчиха пожаловалась на условия проживания в Олимпийской деревне

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Ариарне Титмус.
Фото Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка австралийская пловчиха Ариарне Титмус выразила недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне на Играх-2024 в Париже.

В заплыве на 400 метров вольным стилем Титмус завоевала золото, однако не смогла побить собственный мировой рекорд в этой дисциплине.

«Думаю, это было не то время, которое я рассчитывала показать, но жизнь в Олимпийской деревне затрудняет выступления. Она определенно не создана для высоких результатов, так что дело в том, кто сможет себя ограничивать», — приводит слова Титмус Daily Mail.

Олимпийские игры-2024 продолжатся до 11 августа.

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